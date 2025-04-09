'Mưa đỏ' sắp hất văng Trấn Thành, Lý Hải

Trấn Thành, Lý Hải sắp bị hất văng

Tính đến 4/9, Mưa đỏ thu 466,2 tỷ đồng. Trong sáng nay, phim thu 10,7 tỷ đồng từ 130.513 vé/5.077 suất chiếu. Với đà tăng hiện tại, việc bộ phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân tiến đến doanh thu 500 tỷ đồng vào cuối tuần là hoàn toàn có thể.

Tình hình doanh thu khả quan của Mưa đỏ khả năng cao hất văng mọi kỷ lục của hai đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành và Lý Hải.

Từ khi ra rạp ngày 22/8, doanh thu của Mưa đỏ tăng phi mã. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền lần lượt vượt doanh thu 6 phần phim của Lật mặt gồm Lật mặt 1 (2015, 80 tỷ đồng), Lật mặt 2: Phim trường (2016, 80 tỷ đồng), Lật mặt 3: Ba chàng khuyết (2018, 86 tỷ đồng), Lật mặt 4: Nhà có khách (2019, 118 tỷ đồng), Lật mặt: 48h (2021, 157 tỷ đồng), Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023, 273 tỷ đồng) và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025, 232 tỷ đồng).