Mùa dịch Covid-19, bác sĩ ung thư "đăng đàn" dạy học, trả lời độc giả

Your browser does not support the audio element.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh ung thư đã và đang là gánh nặng trên toàn cầu, với hơn 19,2 triệu ca mắc mới, gần 10 triệu ca tử vong năm 2020.

Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có 182 nghìn ca mắc mới ung thư, gần 123 nghìn ca tử vong.

Do dịch Covid-19, công tác khám chữa bệnh cho người bệnh ít nhiều bị ảnh hưởng, có những bệnh nhân ở vùng đỏ, F1... không thể tái khám, hay bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư trước đó nhưng gián đoạn điều trị. Rồi việc cập nhật những thông tin mới về bệnh học, các phương pháp điều trị cũng bị ảnh hưởng do Covid-19. Thời gian qua, Bệnh viện K thực hiện chương trình "Tâm điểm ung thư", được truyền trực tuyến để người bệnh, học viên được tiếp cận các kiến thức về ung thư mới nhất, được các chuyên gia đầu ngành giải đáp cụ thể những thắc mắc, băn khoăn về căn bệnh ung thư, tình trạng ung thư mình đang mắc phải.