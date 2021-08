Mùa dịch, chị em lập chợ chung cư online, tấp nập mua bán cả ngày

Chị Nguyễn Thị Hồng (Chung cư Công An Hoàng Mai) cho biết, công việc chính của chị là giáo viên mầm non, nhưng mấy tháng nay phải ở nhà do dịch bệnh. Trước đây, trước đây chị bán thêm hải sản cho vui, để có thêm chút thu nhập. Nhưng từ khi thất nghiệp, đây đã trở thành công việc mang lại nguồn tiền chính cho gia đình chị.

“Bán hàng ở chợ online trong khu chung cư khá dễ, lại không tốn tiền thuê mặt bằng nên giá rẻ hơn bên ngoài khoảng 20%, thêm vào đó, mình miễn phí tiền ship cho tất cả các đơn hàng nên mọi người đặt mua khá đông. Vì bán chủ yếu cho cư dân nên mình chỉ lấy hàng uy tín, khách đặt một lần là sẽ mua tiếp các đợt sau", chị Hồng nói.

Theo chị Hồng, trong những ngày giãn cách, các mặt hàng hải sản khá đắt khách. Gần đây, chị bán thêm một số thực phẩm quê như gà, vịt, thịt lợn sạch, rau củ… nên có ngày mỗi khách đặt mua cả triệu đồng để tích trữ đồ ăn.

Không chỉ thực phẩm tươi sống mà những món đồ chế biến sẵn cũng rất hút khách tại chợ chung cư. Chị Nguyễn Thị Vân ở chung cư HH tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội trước kia có cửa hàng chuyên bán cháo gà, phở gà nhưng do phải đóng cửa, nay cũng chuyển qua bán hàng trên chợ online chung cư nơi chị ở.

"Thay vì bán tại cửa hàng, giờ tôi nhận đơn từ ngày hôm trước, sáng chế biến rồi đóng hộp, ship tận nhà cho khách. Thường buổi sáng, tôi phải huy động cả chồng và hai con đi giao hàng cho khách trong chung cư mới kịp", chị nói.