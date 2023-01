Mua cam Canh chọn quả cuống đầy hay lõm: Người trồng lâu năm mách 3 mẹo chọn chuẩn, không sợ bị khô

Cam Canh ngoài mọng nước, vị ngon ngọt, thanh mát, dễ bóc vỏ còn được coi là biểu tượng của điềm lành, may mắn. Quả cam có màu vàng tươi rói tượng trưng cho năm mới tròn trịa, viên mãn, nhiều niềm vui.

Cam Canh có vị ngọt, màu sắc đẹp, bắt mắt, được trồng nhiều ở vùng Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Tương truyền, xưa kia loại quả này được dùng để tiến vua. Do đó, để cho ra được những quả cam Canh đạt chất lượng, vừa ngon vừa đẹp mắt, người nông dân cũng rất vất vả.

Để chọn được những quả cam Canh ngon đúng vị, bạn hãy chú ý những điểm sau.

Kích thước của quả cam Canh

Không phải cứ quả càng to thì càng ngon, nhất là khi chọn cam Canh. Nên mua những quả to vừa bằng nắm tay. Những qua to đôi khi sẽ bị xơ và bị khô, không mọng nước như những quả nhỏ.

Màu sắc