Mưa bão ập đến, rạp cưới ở Đà Nẵng tả tơi, 80 bàn tiệc phải di dời

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một đám cưới ở TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) buộc phải tạm dừng, thay đổi địa điểm do ảnh hưởng của mưa bão được đăng tải trên mạng, thu hút sự chú ý.

Theo đó, do trận mưa to kèm gió lớn bất ngờ ập đến, khung rạp cưới dù được lắp chắc chắn vẫn bị rung lắc dữ dội. Phần bạt, các tấm vải trang trí xung quanh bị cuốn bay tứ tung.

Phía dưới, nhiều bàn cỗ đã được xếp sẵn để chuẩn bị đón quan khách 2 bên tới tham dự.

Sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận chia sẻ cảm thông với gia chủ.