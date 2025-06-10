Mưa bão 2025: Diễn biến cực đoan, thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam

Bão mạnh xuất hiện sớm, siêu bão hoạt động trên Biển Đông

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay (6/10), đại diện Cục Khí tượng Thủy văn nhận định, 9 tháng đầu năm 2025, thiên tai tại Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, dị thường và có mức độ cực đoan cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm.

Đặc biệt, các đợt mưa lớn, bão mạnh, lũ quét và ngập lụt diện rộng đã xảy ra dồn dập, tác động nghiêm trọng đến nhiều khu vực trên cả nước.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, trung bình hàng năm có 12-14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.