Mua bán vàng thuộc diện chịu thuế; đề xuất miễn thuế TNCN tiền lương từ ngân sách

‘Đại gia’ ô tô báo lợi nhuận tăng, ông Trần Bá Dương chưa trở lại danh sách tỷ phú USD

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ghi nhận vốn chủ sở hữu và tài sản tăng mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 vẫn ở mức khiêm tốn sau khi giảm sâu trong năm 2023.

Cùng với những kết quả kinh doanh không thực sự ấn tượng trong năm 2024 và 2023, tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình đã sụt giảm mạnh. Ông Trần Bá Dương vẫn chưa trở lại danh sách Forbes.

'Vua thép' có quyết định mới sau thập kỷ chinh phục nông nghiệp

Chiều 16/9, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty con của Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch - đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh dấu cột mốc sau 10 năm Hòa Phát phát triển mảng nông nghiệp.

Theo kế hoạch, HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 11.887 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2025. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào hệ thống trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất tại miền Trung - miền Nam.

Tập đoàn Hòa Phát đưa ra quyết định bước ngoặt sau 10 năm tấn công vào lĩnh vực mới đầy rủi ro. Mức độ cạnh tranh được dự báo sẽ ngày càng gay gắt nhưng sẽ nâng tầm doanh nghiệp.