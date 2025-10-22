Mua bán dự án sôi động theo đà phục hồi của thị trường BĐS

Tập nập mua bán
Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) cho thấy công ty đạt doanh thu tài chính hơn 700 tỷ đồng, trong đó hơn 696 tỷ đồng lãi từ bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Giá trị góp vốn vào công ty liên kết này cuối quý II/2025 là 570 tỷ đồng.
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) quy mô 19,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 30/9, HDC có khoản phải thu ngắn hạn của Công ty TNHH Success Real Estate trị giá gần 336 tỷ đồng, từ việc Hodeco bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, được đảm bảo bởi khoản đặt cọc hơn 44 tỷ đồng của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân Cương và thư bảo lãnh thanh toán ngày 27/6/2025 của Ngân hàng MB với giá trị hơn 291 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) phê duyệt đầu tư dự án tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương (tên thương mại là The Charms Bình Dương) tại lô đất A4, khu đô thị mới (khu 1), phường Bình Dương, TPHCM.
Dự án này thuộc nhóm A với tổng vốn đầu tư 3.733 tỷ đồng, gồm chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tiến độ thực hiện từ năm 2025 - 2029.
Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã cho phép Tập đoàn Nam Mê Kông nhận chuyển nhượng và triển khai dự án The Charms Bình Dương từ Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group - mã chứng khoán: BCM).
Thương vụ này bắt nguồn từ hợp đồng nguyên tắc số 19/HĐNT/2021 ký ngày 2/2/2021, khi Nam Mê Kông đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị mới Bình Dương (khu 1) từ BCM với tổng giá trị hơn 515 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của VC3 cho thấy, tại thời điểm ngày 30/6/2025, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án The Charms Bình Dương là gần 476 tỷ đồng, VC3 đang còn hơn 315 tỷ đồng phải trả cho BCM. Dự án The Charms Bình Dương nằm trong Khu đô thị mới (khu 1) với diện tích hơn 709 ha do BCM là chủ đầu tư hạ tầng. Tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Thương vụ M&A bất động sản đình đám gần đây ghi nhận sự tham gia của khối ngoại, đều là các "ông lớn" đến từ Malaysia. Cụ thể, Tập đoàn bất động sản United Overseas Australia Ltd (UOA) vừa công bố thương vụ thâu tóm một khu đất "vàng" rộng hơn 2.000 m2 tại trung tâm TPHCM (quận 1 cũ), với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 68 triệu USD, tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng.
Theo đó, UOA đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ Công ty CP VIAS Hồng Ngọc Bảo thông qua ba pháp nhân con sở hữu 100% vốn, gồm UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd. Khu đất được định hướng phát triển thành tòa tháp văn phòng hiện đại với khoảng 20.000 m2 diện tích sàn, tổng vốn đầu tư ước tính 120 triệu USD.
Doanh nghiệp khác cũng đến từ Malaysia là SkyWorld ký kết thỏa thuận mua lại khu đất rộng hơn 9.400 m2 tại phường Lái Thiêu (TPHCM) với tổng giá trị hơn 32 triệu USD. Theo kế hoạch, khu đất trên sẽ được phát triển thành tổ hợp căn hộ cao cấp gồm một block 40 tầng, cung ứng hơn 1.200 căn hộ ra thị trường.
Tập đoàn Bcons và đối tác Nhật Bản là Công ty Mercuria SPV sẽ triển khai dự án Bcons Asahi có mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn, vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 1K, TPHCM. Dự án khu căn hộ Bcons Asahi có quy mô 29 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 490 căn hộ có không gian sống thiết kế từ hơn 35 - 74 m2.
Sôi động rõ rệt
Nhận định về triển vọng thị trường M&A, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8% thông qua các chương trình cải cách cơ cấu, tăng đầu tư công và hỗ trợ khu vực tư nhân. Một loạt thay đổi về hành chính - bao gồm việc giảm số tỉnh từ 63 còn 34 và loại bỏ cấp huyện - được kỳ vọng sẽ giúp tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư.
Ngoài ra, Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, với trọng tâm là cải cách pháp lý, giảm rào cản kinh doanh, cải thiện tiếp cận đất đai và vốn, bảo vệ quyền tài sản và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn chất lượng cao trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng quan tâm đến môi trường pháp lý ổn định và minh bạch.
“Dù đối mặt với những bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại, Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải cách cơ cấu và nỗ lực thu hút đầu tư. Dù còn nhiều thách thức, dòng vốn FDI ổn định cùng với đà phát triển hạ tầng cho thấy tín hiệu lạc quan thận trọng cho tăng trưởng dài hạn”, ông Matthew Powell nói.
Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn đầu tư Savills Hà Nội cho rằng, thị trường M&A bất động sản Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét kể từ cuối năm ngoái, nhờ tác động tích cực từ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản mới.
Theo bà Dung, khung pháp lý được hoàn thiện đã tạo ra bước tiến quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời mở đường cho các thương vụ mua bán, sáp nhập diễn ra thuận lợi và minh bạch hơn.
Trong khi đó, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, hoạt động M&A từ đầu năm đến nay sôi động rõ rệt. Các thống kê từ doanh nghiệp niêm yết, cho thấy số dự án M&A công khai tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ và con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều thương vụ chưa được công bố. Đáng chú ý, đa phần các nhà đầu tư hiện ưu tiên chọn dự án đã đủ pháp lý hoặc chỉ còn bước cuối cùng để hoàn thiện.
Ông Thắng cho biết thêm, các dự thảo sửa đổi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đang trở thành động lực lớn cho thị trường. Những quy định mới sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục thu hồi đất, cải thiện khả năng tiếp cận quỹ đất sạch, đồng thời giảm rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư.