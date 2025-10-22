Mua bán dự án sôi động theo đà phục hồi của thị trường BĐS

Tập nập mua bán

Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) cho thấy công ty đạt doanh thu tài chính hơn 700 tỷ đồng, trong đó hơn 696 tỷ đồng lãi từ bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Giá trị góp vốn vào công ty liên kết này cuối quý II/2025 là 570 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) quy mô 19,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án khu du lịch Đại Dương.

Tại thời điểm ngày 30/9, HDC có khoản phải thu ngắn hạn của Công ty TNHH Success Real Estate trị giá gần 336 tỷ đồng, từ việc Hodeco bán cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, được đảm bảo bởi khoản đặt cọc hơn 44 tỷ đồng của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tân Cương và thư bảo lãnh thanh toán ngày 27/6/2025 của Ngân hàng MB với giá trị hơn 291 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) phê duyệt đầu tư dự án tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc Khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương (tên thương mại là The Charms Bình Dương) tại lô đất A4, khu đô thị mới (khu 1), phường Bình Dương, TPHCM.