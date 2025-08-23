MU từ chối 5 lời đề nghị hỏi mua Maguire

Cựu hậu vệ Leicester City, Harry Maguire đã ám chỉ tham vọng của anh là tiếp tục chơi bóng và cũng tin rằng Manchester United đang đi đúng hướng trong mùa giải này dưới thời HLV Ruben Amorim.

Harry Maguire cho biết: “Tôi chắc chắn trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ phải thảo luận về việc chúng tôi muốn đi đâu và liệu họ có muốn gia hạn hay không. Rõ ràng là tôi đã có ý tưởng về việc mình muốn làm gì và muốn ở đâu. Tôi không muốn công khai với mọi người, nhưng đây là đội Manchester United tuyệt vời để chơi và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.

Dàn lãnh đạo mới đã vào cuộc, với giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và người quản lý, tôi cảm thấy họ đang đưa mọi thứ đi đúng hướng. Từ khi tôi bắt đầu sáu năm trước đến nay, cơ cấu đội ngũ quản lý đã hoàn toàn khác. Chúng tôi đang ở một vị thế tốt, tốt hơn rất nhiều".

Maguire gia nhập MU vào năm 2019, là một cầu thủ trung thành và giành được nhiều danh hiệu cũng như khẳng định mình là thủ lĩnh tại MU. Anh thông minh, là người thầy cho các cầu thủ trẻ, và đó là lý do tại sao anh được đánh giá là có tiềm năng huấn luyện. Maguire tiết lộ MU đã từ chối mọi lời đề nghị dành cho anh trong mùa hè này.

Maguire nói thêm: “Năm ngoái, điều khoản này nằm trong tay họ. Tôi không có lựa chọn nào khác. Không có đàm phán nào cả. Họ chỉ kích hoạt nó và gia hạn thôi. Tôi khá chắc chắn rằng Manchester United đã nói rõ vào mùa hè này rằng tôi không thể ra đi với bất kỳ điều khoản nào. Một vài CLB đã hỏi thăm và tôi nghĩ họ đã nhận được phản hồi nhanh chóng".