MU tống tiễn Andre Onana sang đội bóng mới

07/09/2025 07:12

MU vừa đồng ý thỏa thuận cho mượn thủ thành Andre Onana với CLB Thổ Nhĩ Kỳ - Trabzonspor.

Onana ngồi dự bị hai trận gần nhất của MU ở Ngoại hạng Anh và không còn được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU vừa chấp thuận để Andre Onana chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải.

Andre Onana nhiều khả năng gia nhập Trabzonspor - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, sự ra đi vẫn chưa được xác nhận chính thức, bởi Onana sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai.

Hè qua, đã xuất hiện nhiều đồn đoán người gác đền Cameroon bị phế bỏ, do mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong hai mùa bắt cho Quỷ đỏ.

Tính đến nay, qua 102 trận dưới màu áo MU, Andre Onana để lọt lưới 150 bàn.

HLV Ruben Amorim xếp Altay Bayindir bắt chính cả 3 trận tại Ngoại hạng Anh 2025/26, dù thủ môn gốc Thổ Nhĩ Kỳ chưa tạo được sự an tâm.

Việc Onana phải rời Old Trafford càng trở nên rõ ràng khi tân binh Senne Lammens xuất hiện, với bản hợp đồng trị giá 21,7 triệu bảng từ Royal Antwerp.

Nhiều khả năng, Lammens chiếm ngay vị trí số 1 trong khung gỗ MU. Anh cùng Bayindir và Heaton sẽ tạo ra nhóm ba thủ môn ở Old Trafford mùa này.

