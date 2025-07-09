MU tống tiễn Andre Onana sang đội bóng mới

Onana ngồi dự bị hai trận gần nhất của MU ở Ngoại hạng Anh và không còn được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU vừa chấp thuận để Andre Onana chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải.