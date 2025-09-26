MU đã có khởi đầu mùa giải kém cỏi, gây áp lực lớn lên HLV Ruben Amorim. Bây giờ, MU tìm ra ứng cử viên mới thay thế HLV Amorim khi HLV Dino Toppmoller công khai bày tỏ sự quan tâm đến công việc tại Old Trafford.

HLV Dino Toppmoller của Eintracht Frankfurt ám chỉ rằng ông muốn dẫn dắt Manchester United trong tương lai. Toppmoller chỉ làm việc tại Đức trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình cho đến nay, nhưng hiện ông công khai tuyên bố mong muốn được thử sức mình tại Old Trafford.

Ruben Amorim cũng như bao HLV khác thời hậu Sir Alex Ferguson không thể thoát khỏi áp lực công việc tại MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ thắng 19 trong số 48 trận đấu kể từ khi tiếp quản MU từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, kết thúc mùa giải đầu tiên ở vị trí thứ 15 Premier League.