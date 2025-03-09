MU đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng khi ký hợp đồng với Anthony Martial từ AS Monaco cách đây đúng một thập kỷ. MU tiết kiệm hàng triệu USD trong vụ chuyển nhượng kỷ lục vào ngày cuối cùng chiêu mộ Martial trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2015.

Manchester United đã chi một khoản phí kỷ lục thế giới cho một cầu thủ tuổi teen khi đưa Anthony Martial khi đó mới 19 tuổi về Old Trafford vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2015. Martial đến Old Trafford từ AS Monaco với mức giá ban đầu là 36 triệu bảng Anh, và thỏa thuận có khả năng tăng lên 57,6 triệu bảng.

Người ta từng hy vọng Martial sẽ là tỏa sáng trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, ngay cả khi HLV Louis van Gaal của MU tin rằng đội bóng đã trả quá nhiều tiền cho tiền đạo người Pháp. Martial ghi bàn ngay trong trận ra mắt MU, đó còn là pha lập công vào lưới kình địch Liverpool. Ngay lập tức, Martial nhận được vô số lời ca ngợi cùng việc so sánh anh với huyền thoại Arsenal và tuyển Pháp Thierry Henry.

Martial kết thúc mùa giải đầu tiên với 11 bàn thắng tại Premier League, nhưng chỉ vượt qua được thành tích đó một lần trước khi anh rời MU vào năm 2024. Mặc dù cuối cùng Martial đã không phát huy hết tiềm năng của mình tại Anh, MU đã không phải mất 7,2 triệu bảng Anh phụ phí từ điều khoản trong hợp đồng với AS Monaco.