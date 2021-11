MU thua toàn diện Man City: Còn Solskjaer, còn đắng cay...

Một MU không có ý tưởng



Pha phản lưới của Eric Bailly và bàn thắng được ghi bởi Bernardo Silva đã định đoạt trận derby thành Manchester, cuộc chiến mà đa số đều tin rằng David de Gea là nhân vật xuất sắc nhất.



Trong một trận thua mà thủ môn là người nổi bật nhất, rõ ràng MU tồn tại quá nhiều vấn đề.

MU không có ý tưởng trong việc chơi bóng

Chính xác thì MU là đội bóng không có bất kỳ ý tưởng nào. Sau khi hệ thống 3 trung vệ tạo được hiệu ứng tích cực trong thời gian ngắn gần đây, Ole Gunnar Solskjaer lặp lại sơ đồ này mà không có toan tính nào khác.



Cách Solskjaer chuẩn bị cho derby Manchester hoàn toàn là sự cầu may. Điều này trái ngược với Man City với những ý tưởng rõ rệt của Pep Guardiola.



Man City có một vấn đề: thiếu trung phong nên hiệu quả dứt điểm không cao. Ở Old Trafford, Bailly đã thay nhà ĐKVĐ Premier League giải quyết vấn đề này.



Không thể trách Bailly, khi áp lực mà Man City tạo ra quá lớn. Bàn thua là kết quả tất yếu sau khi MU để cho đội khách tự do triển khai bóng kể từ đầu trận.



Không có ý tưởng, cũng không có phản ứng trong cách MU chơi bóng.



Người hâm mộ MU chỉ thấy một De Gea không ngừng lăn xả cứu thua, đặc biệt là khoảng thời gian nửa cuối hiệp một, và Cristiano Ronaldo nỗ lực trong tuyệt vọng.



MU đã rất may mắn khi không thua nặng nề như cách mà họ từng sụp đổ trước Liverpool.



Còn Solskjaer, còn thất vọng



MU đã phải nhận thất bại thứ 4 chỉ sau 11 vòng đấu Premier League, khiến giới truyền thông Anh một lần nữa nhắc về tương lai của Solskjaer.



"Không, tôi không cảm thấy điều đó. Tôi vẫn đang giao tiếp rất tốt cùng CLB", Solskjaer tuyên bố đầy tự tin trước câu hỏi về nguy cơ bị sa thải trong cuộc họp báo.