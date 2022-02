MU thoát thua Atletico: Dấu hỏi Ralf Rangnick và vận may Quỷ đỏ

Hai lần bóng tìm đến xà ngang khung thành MU

Có thể nói, quyết định dùng người rất khó hiểu của Rangnick là nguyên nhân khiến MU mất cân đối, thiếu đột biến và bị lép vế dù cầm bóng nhiều hơn đội chủ nhà.



Atletico, bằng sự hợp lý trong khâu di chuyển cùng nguồn năng lượng dồi dào, đã chiến thắng MU trong phần lớn thời gian của trận đấu.



Vận may của MU

Ngay trước khi hiệp một kết thúc, đội bóng đến từ Manchester may mắn tránh được bàn thua thứ hay. Vẫn là đường tạt bóng của Lodi, khi Lindelof không thể che chắn, và Sime Vrsaljko đánh đầu chạm xà ngang.



Không gặp nhiều áp lực nên Lodi rất thoải mái trong việc tăng tốc bên cánh trái của Atletico.



Rangnick nhận ra vấn đề và đó là lý do anh phải rời sân đầu tiên, cùng với Paul Pogba. Wan-Bissaka và Matic là những giải pháp thay thế.



Trong trận knock-out Champions League đầu tiên sau 11 năm (lần gần nhất, ông dẫn Schalke và thua chính MU 1-4 tại bán kết), Rangnick không ngừng đưa ra các giải pháp chắp vá.



Thêm Luke Shaw rồi Marcus Rashford lần lượt rời sân. Rangnick cố gắng cải thiện khả năng tấn công để tìm kiếm bàn gỡ trong thế trận mà đội không chủ động.