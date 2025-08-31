MU thắng ở phút bù giờ cuối cùng

Bước vào trận đấu, MU đẩy cao đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, ngay phút thứ 5, Cunha có pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của Burnley.

Phút 14, từ pha phất bóng dài bên phần sân nhà của Bruno Fernandes, Mbeumo khống chế bóng kỹ thuật rồi tung cú sút bằng chân trái quen thuộc, bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ thành Dubravka. Phút 15, tiếp tục là Mbeumo được trao cơ hội, lần này tiền đạo MU dứt điểm bằng chân phải, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

MU phải đợi đến những phút bù giờ cuối cùng mới có thể ăn mừng chiến thắng. Ảnh: EPA

Phút 16, Kyle Walker phá bóng lỗi và có tranh chấp khiến Mason Mount ngã trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối penalty cho Quỷ đỏ.