MU thắng đẹp Liverpool ngay tại Anfield

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/10: MU thắng thuyết phục Liverpool ngay tại Anfield với tỷ số 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Mbeumo và Maguire.

Ngay ở pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên trong trận ở phút thứ 2, MU đã có bàn mở tỷ số. Mbeumo có pha chạy chỗ thông minh, đón đường chuyền của Amad Diallo rồi tung ra cú đá rất nhanh, tung lưới Liverpool.

Sau bàn thua, Liverpool dồn ép liên tục nhưng cũng phải sau 3 lần Gakpo đưa bóng tìm đến cột dọc, cầu thủ này mới gỡ hòa ở phút 78 sau đường chuyền của Chiesa.

Tuy nhiên bất ngờ lại xảy ra ở phút 82, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, Mbeumo tung ra cú đá khiến hậu vệ Liverpool vất vả cản phá. Bóng bật ra đến Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha treo bóng như đặt để Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Liverpool.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho MU. Đội bóng thành Manchester có thêm 3 điểm để sở hữu 13 điểm sau 8 trận. Trong khi đó, The Kop thua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và đã tụt xuống xếp thứ 4.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, dẫn bàn từ khá sớm nhưng Tottenham lại để Aston Villa quật khởi bằng hai bàn thắng chia đều hai hiệp, đau đớn gục ngã tại sân nhà ở London.

Aston Villa từng bước giành lại quyền kiểm soát bóng nhờ sự điều phối bóng sắc sảo của cặp tiền vệ Boubacar Kamara – John McGinn. Phút 37, Morgan Rogers nhận bóng từ Donyell Malen và xoay người tung cú sút chéo góc cực hiểm từ rìa vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Phút 78, nhận đường chuyền từ Lucas Digne sau pha tranh chấp trước vòng cấm, Emiliano Buendia tung cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân trái, bóng bay như kẻ chỉ vào góc cao khung thành khiến thủ môn Vicario hoàn toàn bất lực. 2-1 cho Aston Villa.