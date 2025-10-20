MU thắng đẹp Liverpool ngay tại Anfield

20/10/2025 07:17

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/10: MU thắng thuyết phục Liverpool ngay tại Anfield với tỷ số 2-1.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/10: MU thắng thuyết phục Liverpool ngay tại Anfield với tỷ số 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Mbeumo và Maguire. 

media.vov.vn-sites-default-files-styles-large-public-2025-10-_truc_tiep_liverpool_vs_mu_13_0(1).jpg

Ngay ở pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên trong trận ở phút thứ 2, MU đã có bàn mở tỷ số. Mbeumo có pha chạy chỗ thông minh, đón đường chuyền của Amad Diallo rồi tung ra cú đá rất nhanh, tung lưới Liverpool. 

Sau bàn thua, Liverpool dồn ép liên tục nhưng cũng phải sau 3 lần Gakpo đưa bóng tìm đến cột dọc, cầu thủ này mới gỡ hòa ở phút 78 sau đường chuyền của Chiesa. 

media.vov.vn-sites-default-files-styles-large-public-2025-10-_truc_tiep_liverpool_vs_mu_20(1).jpg

Tuy nhiên bất ngờ lại xảy ra ở phút 82, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh trái, Mbeumo tung ra cú đá khiến hậu vệ Liverpool vất vả cản phá. Bóng bật ra đến Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha treo bóng như đặt để Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Liverpool. 

Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 cho MU. Đội bóng thành Manchester có thêm 3 điểm để sở hữu 13 điểm sau 8 trận. Trong khi đó, The Kop thua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và đã tụt xuống xếp thứ 4. 

Ở trận đấu đáng chú ý khác, dẫn bàn từ khá sớm nhưng Tottenham lại để Aston Villa quật khởi bằng hai bàn thắng chia đều hai hiệp, đau đớn gục ngã tại sân nhà ở London.

anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-210907-1760887548234831808016_11zon.jpeg

Aston Villa từng bước giành lại quyền kiểm soát bóng nhờ sự điều phối bóng sắc sảo của cặp tiền vệ Boubacar Kamara – John McGinn. Phút 37, Morgan Rogers nhận bóng từ Donyell Malen và xoay người tung cú sút chéo góc cực hiểm từ rìa vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

anh-chup-man-hinh-2025-10-19-luc-222332-17608875483631673503206_11zon.jpeg

Phút 78, nhận đường chuyền từ Lucas Digne sau pha tranh chấp trước vòng cấm, Emiliano Buendia tung cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân trái, bóng bay như kẻ chỉ vào góc cao khung thành khiến thủ môn Vicario hoàn toàn bất lực. 2-1 cho Aston Villa.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-ngoai-hang-anh-hom-nay-2010-mu-thang-dep-liverpool-ngay-tai-anfield-post1239064.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-ngoai-hang-anh-hom-nay-2010-mu-thang-dep-liverpool-ngay-tai-anfield-post1239064.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            MU thắng đẹp Liverpool ngay tại Anfield
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO