MU thắng ấn tượng, Arsenal lên đỉnh Premier League

Bước vào trận đấu, Sunderland chủ động dâng cao đội hình tấn công, lối chơi áp sát của đối thủ làm cho MU có phần lúng túng. Ngay phút thứ 4, từ pha căng ngang bên cánh trái, Traore băng vào dứt điểm, tiếc là tiền đạo của Sunderland sút không trúng bóng, sau đó trọng tài cũng thổi còi việt vị.



Sau ít phút bị ép sân, MU đã lấy lại thế trận, phút thứ 8, từ pha chuyền bóng vào vòng cấm của Mbeumo, Mason Mount khống chế bóng kỹ thuật rồi tung cú sút chìm vào góc xa khung thành, làm bó tay thủ thành của Sunderland, 1-0 nghiêng về MU.



Có được bàn thắng dẫn trước, MU lên tinh thần rất cao, khung thành của Sunderland liên tiếp chao đảo sau các pha bắn phá của hàng công Quỷ đỏ. Phút 21, từ pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, Amad Diallo tung cú sút bằng chân trái, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Roefs.