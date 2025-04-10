MU - Sunderland: Khó giành 3 điểm

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Premier League, tưởng chừng mọi chuyện đang tốt dần lên cho MU thì bất ngờ xảy ra ở vòng 6, trong một ngày thi đấu bạc nhược, Quỷ đỏ bị Brentford hạ gục với tỷ số 1-3 trên sân khách.

Thất bại cay đắng này đẩy tình cảnh của HLV Amorim trong tình trạng báo động, chiếc ghế HLV trưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang lung lay dữ dội. Nếu thêm một thất bại nữa thì khả năng BLĐ MU lên kế hoạch thay tướng hoàn toàn có thể diễn ra.

Trận đấu ở vòng 7 này kỷ niệm HLV Amorim dẫn dắt MU 50 trận, một trận thắng sẽ là kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên đối thủ tiếp theo của Quỷ đỏ ở vòng đấu này là Sunderland, dù chỉ là tân binh của Premier League nhưng hiện tại Sunderland đang bay cao trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 6 vòng đấu.