Manchester United chi rất nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi HLV Ruben Amorim muốn có 1 đội hình như ý mình, nhưng chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha này được cho là mắc một lỗi quan trọng.

Cựu thủ môn của Manchester United Ben Forster cho rằng điểm yếu về thủ môn của "quỷ đỏ" có thể kéo dài thêm vài năm nữa sau khi không chiêu mộ được một thủ môn giàu kinh nghiệm vào mùa hè này. Andre Onana là thủ môn số một của MU trong hai mùa giải gần đây, nhưng những sai lầm liên tục đã khiến anh bị MU đẩy sang CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối kỳ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn.

Ben Foster cho rằng MU sẽ gặp khó khăn trong nhiều năm vì bỏ qua 2 vụ chuyển nhượng. Cụ thể, MU đã được liên hệ với một số thủ môn kỳ cựu, bao gồm Emi Martinez và Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, thương vụ Martinez đã không thành công và anh đã ở lại Aston Villa, trong khi Donnarumma chuyển từ Paris Saint-Germain sang đối thủ truyền kiếp của MU là Manchester City.