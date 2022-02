MU rệu rã: Khi Ronaldo trở thành vấn đề

Ngay khi Ronaldo ở đỉnh cao sự nghiệp, anh cũng cần những đồng đội đẳng cấp che chắn cho mình. Cụ thể, trong thời gian khoác áo Real Madrid và không ngừng ghi bàn, anh được Karim Benzema hỗ trợ bên cạnh, cùng Modric - Casemiro - Kroos phía sau.

Khi Ronaldo rời Real Madrid cũng là lúc vấn đề của anh bộc lộ. "Bà đầm già" từ bỏ lối chơi tập thể để phục vụ CR7 và thất bại.

Ralf Rangnick đang xây dựng MU mà không có cá nhân nào được ưu ái. Phong cách này thực sự làm cho Cristiano gặp khó. Ở trận Southampton, anh chỉ có đúng 14 đường chuyền trong 90 phút.

Một vấn đề khác, khi Ronaldo có mặt trong đội, nhiều cầu thủ ỷ lại anh và trở nên lười biếng hơn. Chiellini từng thừa nhận điều này và Juventus hiện phải xây dựng lại sau những hệ quả mà Cristiano để lại.

Khi mới trở lại Old Trafford, Ronaldo ghi bàn đều đặn. Nhiều cầu thủ bắt đầu rơi vào tình trạng như Chiellini đề cập, giảm đi sự chăm chỉ và luôn nghĩ rằng CR7 sẽ ghi bàn.

Sau hơn một tuần nữa, MU sẽ trở lại sân chơi Champions League. Ronaldo còn 2 trận để tìm lại bản năng, trước khi đối đầu Atletico, đối thủ yêu thích của anh trong thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Your browser does not support the video tag.

Đại Phong