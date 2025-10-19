MU - Liverpool: Kịch bản khó đoán

Tâm điểm của vòng 8 Premier League là trận đại chiến giữa Liverpool và MU trên sân Anfield với kịch bản khó đoán vì cả hai đội đều đang rất mong chờ một chiến thắng.



Liverpool đang rơi vào tình trạng khủng hoảng khá nghiêm trọng, khởi đầu là trận thua Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở phút bù giờ. Chưa dừng lại ở đó, The Kop tiếp tục gây thất vọng khi để thua Galatasaray với tỷ số 0-1 ở đấu trường Champions League. Niềm đau của CĐV Liverpool nối dài khi họ thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 vừa qua.

HLV Arne Slot đang rất đau đầu khi để thua 3 trận liên tiếp, khó khăn đang bủa vây đội chủ sân Anfield. Những cú sảy chân vừa qua khiến Liverpool đánh mất ngôi đầu bảng Premier League, vị trí mà họ bị Arsenal cướp mất.