Sau khi chi hơn 200 triệu bảng Anh mua 4 ngôi sao vào mùa hè, MU lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao khác cho những thương vụ tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng. MU đang để mắt đến một thủ môn mới, bất chấp việc họ vừa mua Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh cộng thêm các khoản phụ phí. Thủ môn người Bỉ vẫn chưa được HLV Ruben Amorim cho ra sân thi đấu khi Altay Bayindir được ưu tiên hơn.

Lammens, 23 tuổi chỉ ngồi trên băng ghế dự bị trong trận derby Manchester, nhưng HLV trưởng Ruben Amorim khẳng định hiện tại ông không đảm bảo ai là thủ môn số 1 trong khung gỗ MU.