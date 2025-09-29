MU lập danh sách 3 người thay Amorim: Ratcliffe liên hệ Southgate

Cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate đã được đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe liên hệ khi "quỷ đỏ" cân nhắc tương lai của HLV Ruben Amorim. Công việc của Ruben Amorim tại MU được cho là đang bị đe dọa sau thất bại trước Brentford tại Premier League, với việc MU lập danh sách 3 người thay Amorim.

Ruben Amorim đang cảm thấy áp lực sau khi Manchester United phải chịu thêm một thất bại nữa tại Ngoại hạng Anh. Sau chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục trước Chelsea tại Old Trafford cuối tuần trước, Amorim đã có cơ hội giành chiến thắng liên tiếp tại giải đấu này lần đầu tiên kể từ khi ông đến MU gần một năm trước.

Tuy nhiên, MU lại nhận trận thua đáng thất vọng 1-3 trước Brentford. MU bị dẫn trước 0-2 ngay đầu trận ngay, trước khi bàn thắng đầu tiên của Benjamin Sesko cho MU thắp lên hy vọng lội ngược dòng.

Nhưng khi Bruno Fernandes không thực hiện thành công quả phạt đền sau quyết định gây tranh cãi không đuổi Nathan Collins của Brentford khỏi sân, rõ ràng vận may đã không đứng về phía MU. "Bầy ong" ghi bàn thứ ba trong thời gian bù giờ, khiến Amorim nhận thất bại thứ 17 tại Premier League chỉ sau 33 trận.