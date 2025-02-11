MU đứt mạch thắng, Arsenal giữ vững ngôi đầu Premier League

Bước vào trận đấu ở vòng 10 Premier League, MU đã chủ động kiểm soát bóng nhằm đẩy Nottingham Forest về sâu phần sân nhà. Ngay phút thứ 3, Mbeumo thoát xuống thông minh trước khi căng ngang vừa tầm cho Sesko băng lên dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền đạo MU lại đi trúng chân hậu vệ Nottingham ra ngoài.
Nottingham cũng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt, phút thứ 6, Nottingham phản công nhanh, Jesus tung cú sút nhanh trong vòng cấm, rất may cho MU khi Luke Shaw đã kịp khép chân cản phá.
Phút thứ 8, Nottingham tiếp tục có pha uy hiếp khung thành của MU, cú sút xa ngoài vòng cấm của Ndoye đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Lammens.
Phút 28, MU mới có thể tạo ra tình huống đáng chú ý, từ pha phất bóng của Bruno Fernandes, Amad Diallo tung cú sút cứa lòng chân trái quen thuộc, bóng đi quỹ đạo khó chịu nhưng thủ thành Mat Sels vẫn kịp bay người cứu thua cho Nottingham.
Phút 34, MU được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, Bruno Fernandes đưa bóng vào vòng cấm và Casemiro chiếm khoảng trống thông minh để bật cao đánh đầu tung lưới Nottingham, 1-0 nghiêng về Quỷ đỏ.
Phút 42, Mbeumo cắt được bóng trong chân của Nottingham rồi chuyền cho Amad Diallo, tiền đạo cánh phải MU đi bóng loại bỏ 3 hậu vệ Nottingham nhưng cú sút cuối cùng lại đưa bóng đi vọt xà.
Phút 43, Ndoye có cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ thành Senne Lammens của MU, tiếc là không thể khuất phục được người gác đền của Quỷ đỏ, ngay sau đó, trọng tài cũng đã thổi việt vị tiền đạo của Nottingham.
Sang hiệp 2, mới chỉ vài phút đầu hiệp, Nottingham đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 48, từ pha treo bóng bên cánh của Savona, Gibbs-White bật cao đánh đầu hướng về góc xa khung thành, thủ thành Senne Lammens dù bay người hết cỡ cũng không thể chạm vào bóng, 1-1 cho Nottingham.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lưới của MU bất ngờ bị rung lên lần 2, phút 50, từ pha treo bóng vào vòng cấm, Jesus bật cao đánh đầu vô tình hướng bóng đến vị trí của Savona, trung vệ Nottingham dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nottingham.
Phút 60, Bruno Fernandes bất ngờ tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi sệt hướng về góc xa khung thành, thủ thành Matz Sels đã bị đánh bại nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của tiền vệ đội trưởng MU, Casemiro băng vào dứt điểm bồi nhưng cũng không thành công.
Nhận 2 bàn thua liên tiếp, MU đẩy cao đội hình tấn công, sau nhiều nỗ lực cuối cùng MU cũng có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 81, từ pha phá bóng thiếu lực của hậu vệ Nottingham, Amad Diallo tung cú vô-lê chân trái ngoài vòng cấm đi thẳng vào lưới thủ thành Matz Sels, tỷ số trận đấu được đưa về vạch xuất phát 2-2.
Kết thúc trận đấu, MU chấp nhận hòa 2-2 với Nottingham, trận hòa này đẩy MU xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Arsenal đang bay cao với chiến thắng 2-0 trước Burnley, 2 bàn thắng được ghi do công của Gyokeres và Delan Rice, với 3 điểm có được ở vòng đấu này, Pháo thủ tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm.