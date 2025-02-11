MU đứt mạch thắng, Arsenal giữ vững ngôi đầu Premier League

Bước vào trận đấu ở vòng 10 Premier League, MU đã chủ động kiểm soát bóng nhằm đẩy Nottingham Forest về sâu phần sân nhà. Ngay phút thứ 3, Mbeumo thoát xuống thông minh trước khi căng ngang vừa tầm cho Sesko băng lên dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền đạo MU lại đi trúng chân hậu vệ Nottingham ra ngoài.



Nottingham cũng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt, phút thứ 6, Nottingham phản công nhanh, Jesus tung cú sút nhanh trong vòng cấm, rất may cho MU khi Luke Shaw đã kịp khép chân cản phá.



Phút thứ 8, Nottingham tiếp tục có pha uy hiếp khung thành của MU, cú sút xa ngoài vòng cấm của Ndoye đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Lammens.