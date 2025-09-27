MU được trao cơ hội chiêu mộ Harry Kane

Tuy nhiên, Spurs cũng có thể quan tâm đưa Kane trở lại, kể từ khi họ tạo điều kiện cho Kane chuyển nhượng sang Đức vào năm 2023. Vào thời điểm đó, United đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Kane, cho phép Bayern có được sự phục vụ của anh.

Kane được cho là vẫn muốn vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League hiện do Alan Shearer nắm giữ, người đã ghi 260 bàn cho Blackburn và Newcastle.

Kane đã có 213 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ khi khoác áo Tottenham, nghĩa là anh sẽ cần thêm vài mùa giải ghi bàn đỉnh cao nữa ở Anh để phá kỷ lục. Năm 2023, Kane đã chia sẻ suy nghĩ của mình về khả năng chuyển đến MU.

"Rõ ràng là trong suốt mùa hè, tôi biết đã có một số cuộc đàm phán giữa một số CLB, nhưng Bayern Munich là đội mà tôi thực sự quan tâm và thực sự phấn khích, vì vậy không có nhiều cuộc thảo luận khác", Kane tiết lộ với Sports Illustrated.

Khi Bayern Munich đến, họ và Tottenham đàm phán và thỏa thuận đã được hoàn tất. Tôi tập trung vào nơi này, rõ ràng Manchester United là một CLB tuyệt vời, một CLB thực sự lớn, nhưng tôi đã quyết định đến đây và tôi thực sự hạnh phúc với quyết định đó".