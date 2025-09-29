MU đã bị Brentford đánh bại 3-1 ở vòng 6 Premier League khi đội của Ruben Amorim vẫn chưa giành được chiến thắng liên tiếp nào ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Bây giờ, MU được khuyến khích xem xét lại quyết định sa thải Amorim.

Cựu tuyển thủ Man City và đội tuyển Anh Micah Richards đã cảnh báo Manchester United rằng việc họ ủng hộ HLV Ruben Amorim đang không mang lại kết quả. Quỷ đỏ đã nhận thất bại 1-3 trước Brentford, đồng nghĩa với việc họ vẫn chưa thể giành được chuỗi chiến thắng liên tiếp nào tại Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Amorim.

MU đã hy vọng chiến thắng 2-1 trước Chelsea trên sân nhà Old Trafford vào tuần trước sẽ là chất xúc tác giúp họ tìm lại động lực dưới thời cựu HLV của Sporting Amorim. Tuy nhiên, cú đúp của Igor Thiago trong hiệp một và pha lập công muộn của Mathias Jensen, xen kẽ với bàn thắng đầu tiên của Benjamin Sesko cho MU, khiến "Quỷ Đỏ" trắng tay trước "bầy ong".