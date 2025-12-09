HLV của MU, Ruben Amorim, hy vọng sẽ giành được chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên trong triều đại của mình tại "quỷ đỏ", nhưng ông phải vượt qua Manchester City để làm được điều đó. Bây giờ, MU đón nhận 1 tin vui và 3 tin buồn trước trận gặp Man City ở vòng 4 Premier League trên sân khách Etihad vào cuối tuần này.

Theo đó, HLV Ruben Amorim của Manchester United sẽ không có Lisandro Martinez, Mason Mount và Matheus Cunha trong trận đấu với Manchester City, nhưng ông có thể đưa Noussair Mazraoui trở lại đội hình xuất phát.

Amorim, 40 tuổi, đã trải qua một khởi đầu khó khăn trong mùa giải mới. MU chỉ có 4 điểm sau 3 trận, trong đó có chiến thắng 3-2 không mấy thuyết phục trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hy vọng chiến thắng này sẽ là chất xúc tác giúp MU của ông bứt phá, sau khi đã gặp khó khăn trước Arsenal (thua 0-1), Fulham (hòa 1-1).