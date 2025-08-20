Một trong những câu hỏi lớn còn lại về hoạt động chuyển nhượng mùa hè của MU liên quan đến tình hình thủ môn, với việc thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG được cho là có thể chuyển đến Old Trafford. MU có thể ký hợp đồng với Donnarumma với 1 điều kiện.

Manchester United đã có thêm hy vọng tìm được nguồn tài chính để ký hợp đồng với thủ môn Gianluigi Donnarumma thông qua việc đưa Andre Onana trở lại Inter Milan. Đội bóng Ý đang muốn đưa thủ môn này trở lại San Siro chỉ hai năm sau khi bán anh cho MU.

Thủ môn Andre Onana đã có sự nghiệp thăng trầm tại MU kể từ khi vào chung kết Champions League cùng Inter Milan năm 2023. Onana đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng trong mùa giải trước, khiến nhiều người cho rằng Quỷ đỏ có thể sẽ tìm kiếm sự thay thế.