MU chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự mới khi sắp hoàn tất việc ký hợp đồng với đội trưởng đội tuyển U-17 Colombia Cristian Orozco. MU cũng đang nhắm đến một triển vọng trẻ sáng giá khác khi chính sách chuyển nhượng của giám đốc bóng đá "quỷ đỏ" Jason Wilcox trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Orozco, một tiền vệ phòng ngự, chỉ mới gia nhập CLB hiện tại Fortaleza vào mùa hè vừa qua nhưng Manchester United đã nhanh chóng hành động để đạt được thỏa thuận với cầu thủ 17 tuổi này.
Cầu thủ trẻ người Colombia Orozco đã chơi chín lần cho đội U-17 Colombia trong năm nay và Orozco dự kiến sẽ chuyển đến Manchester vào năm sau khi anh tròn 18 tuổi vào tháng 7.
Đầu năm nay, MU đã khai phá thị trường Nam Mỹ để chiêu mộ hậu vệ trái 18 tuổi Diego Leon, người đã gia nhập "quỷ đỏ" vào mùa hè. Bốn năm rưỡi trước, MU dường như đã sẵn sàng mua Moises Caicedo từ Independiente del Valle nhưng đã phải lùi bước do sự can thiệp của nhiều người đại diện.
MU cũng cảm thấy mức giá 5,5 triệu bảng Anh mà Caicedo yêu cầu là quá cao. Cầu thủ người Ecuador này gia nhập Chelsea hai năm rưỡi sau đó với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh khi đó là 115 triệu bảng Anh.
Giám đốc bóng đá mới của MU, Jason Wilcox, đã khởi xướng chiến dịch theo đuổi mạnh mẽ các tài năng ở nước ngoài. Sự việc này diễn ra sau khi Wilcox xúc tiến giúp MU ký hợp đồng với tiền vệ Sekou Kone của Mali vào năm ngoái.
Tờ Sun Sport (Anh) cho biết MU cũng đang để mắt tới đồng hương của Kone là Dan Sinate, 19 tuổi, người chơi ở vị trí hậu vệ trái tại Angers. MU đã tinh giản hệ thống tuyển trạch của mình xuống chỉ còn 10 người và trao quyền cho giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell.
Mạng lưới tuyển trạch của Manchester United từng phình to đến mức có tới hơn 100 tuyển trạch viên. Nhưng hàng chục người đã rời Old Trafford trong hai đợt cắt giảm nhân sự trong 18 tháng qua.