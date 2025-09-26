MU chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự mới khi sắp hoàn tất việc ký hợp đồng với đội trưởng đội tuyển U-17 Colombia Cristian Orozco. MU cũng đang nhắm đến một triển vọng trẻ sáng giá khác khi chính sách chuyển nhượng của giám đốc bóng đá "quỷ đỏ" Jason Wilcox trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Orozco, một tiền vệ phòng ngự, chỉ mới gia nhập CLB hiện tại Fortaleza vào mùa hè vừa qua nhưng Manchester United đã nhanh chóng hành động để đạt được thỏa thuận với cầu thủ 17 tuổi này.