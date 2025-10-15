Mũ chiến đấu Soratnik Nga, ‘mắt thần’ tích hợp AI định hình tương lai chiến trường

Trong cuộc đua công nghệ quân sự, Nga đã giới thiệu mũ chiến đấu Soratnik tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), biến binh sĩ thành những chiến binh với ‘mắt thần’ quan sát chiến trường thời gian thực. Với khả năng thu thập dữ liệu từ camera, UAV và đồng đội, Soratnik không chỉ bảo vệ mà còn mang đến lợi thế chiến thuật vượt trội. Liệu đây có phải tương lai của tác chiến hiện đại?

Video: Liên minh ‘Mặt trận Nhân dân’/TASS

Sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) trong mũ chiến đấu Soratnik

Nga, một cường quốc quân sự, vừa công bố bước tiến mới trong lĩnh vực trang bị chiến đấu với mũ Soratnik (Соратник, nghĩa là ‘bạn đồng hành’ trong tiếng Nga), do Liên minh ‘Mặt trận Nhân dân’ (Народный фронт) và các kỹ sư từ St. Petersburg và Moscow phát triển.

Đây không chỉ là một chiếc mũ bảo hộ thông thường mà là một mô-đun thông tin tiên tiến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao nhận thức tình huống (situational awareness) của binh sĩ trên chiến trường.

Mũ chiến đấu Soratnik. Ảnh: Konstantin Mikhaltsevich/RIA Novosti/vpk.name

Soratnik được thiết kế để trở thành ‘mắt thần’ cho binh sĩ, giúp họ nắm bắt tình hình chiến trường theo thời gian thực.

Công nghệ AI của mũ hoạt động như một trung tâm xử lý dữ liệu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn: