Mũ chiến đấu EagleEye tích hợp AI, AR/MR, điều khiển drone, ‘thay đổi chiến trường hiện đại’

Bước vào kỷ nguyên tác chiến 4.0 với EagleEye – mũ chiến đấu AI của Anduril, hợp tác cùng Meta và Qualcomm, tích hợp thực tế tăng cường (AR/MR), điều khiển drone không người lái và phân tích mối đe dọa thời gian thực, EagleEye không chỉ nâng cao an toàn mà còn tối ưu hóa hiệu quả tác chiến. Khám phá siêu phẩm công nghệ đang làm sôi động giới quân sự.

Ngày 13/10, công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Palmer Luckey, đã công bố EagleEye – một hệ thống mũ chiến đấu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR/MR), và khả năng điều khiển không người lái, đánh dấu bước tiến đột phá trong công nghệ quân sự.

Được phát triển hợp tác với Meta (cung cấp nền tảng AI và AR) và Qualcomm (hỗ trợ xử lý và hiển thị), EagleEye hứa hẹn nâng cao độ an toàn, hiệu quả tác chiến và nhận thức tình huống cho binh sĩ trên chiến trường.

Mũ chiến đấu EagleEye AI. Ảnh: Anduril Industries

Tính năng nổi bật của EagleEye AI

EagleEye là một hệ thống mũ thông minh sử dụng công nghệ thực tế hỗn hợp (mixed reality - MR) để cung cấp thông tin chiến trường thời gian thực. Dưới đây là các tính năng chính.

Tăng cường nhận thức tình huống với AI:EagleEye tích hợp nền tảng Lattice AI của Anduril, cho phép nhận diện và phân loại mối đe dọa tự động.

Các cảm biến gắn trên mũ (hậu và bên) cung cấp khả năng quan sát 360 độ, cảnh báo binh sĩ về nguy cơ mà không cần quay đầu.