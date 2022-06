MU chỉ còn 52 triệu bảng mua sắm, Salah rời Liverpool

MU chi hơn nửa ngân sách chuyển nhượng vào De Jong và Malacia

Báo chí Anh tính toán, MU đã chi hơn nửa ngân sách chuyển nhượng hè cho bộ đôi Hà Lan: De Jong 56 triệu bảng từ Barca và Tyrell Malacia 12 triệu bảng từ Feyenoord.



Theo tờ Mirror, Erik ten Hag được cấp 120 triệu bảng mua sắm hè cho mùa giải đầu tiên ở Old Trafford.



Với khoản chi cho De Jong và Malacia hết 68 triệu bảng, như vậy MU chỉ còn 52 triệu bảng cho việc ‘đi chợ’. Điều này đòi hỏi HLV Erik ten Hag và đội ngũ tuyển dụng phải tính toán hết sức kỹ lưỡng cho mục tiêu còn lại.



Các thông tin cho hay, MU hiện tập trung vào ký hậu vệ Lisandro Martinez từ Ajax, cũng là một người Hà Lan khác. Hiện có Arsenal nhảy vào cuộc đua và đã trả giá 34 triệu bảng, cách 9 triệu bảng so với con số mà Ajax muốn.



