MU - Chelsea: Tâm điểm Garnacho

MU vừa trải qua trận derby Manchester tệ hại khi để Man City thắng dễ với tỷ số 3-0, trận đấu chứng kiến lối chơi của MU bạc nhược và thiếu ý tưởng tấn công, ngoài cú vô-lê của Mbeumo thì gần như hàng công của Quỷ đỏ im hơi lặng tiếng.

Trước sức ép quá lớn mà Man City tạo ra thì việc MU thủng lưới 3 bàn không có gì quá bất ngờ, hàng công chơi bế tắc thì hàng thủ chơi thiếu tập trung, có thể nói 3 bàn thua của MU trước Man City đều có lỗi lớn từ hàng thủ.

HLV Amorim như đang ngồi trên đống lửa, CĐV bắt đầu chỉ trích chiến lược gia người Bồ Đào Nha, từ hi vọng hồi sinh Quỷ đỏ đến thất vọng tràn trề. Việc MU thua tan nát trước đối thủ Man City như giọt nước sắp tràn ly, chỉ cần nhận thêm thất bại trước Chelsea ở vòng 5 này thì có thể tương lai của HLV Amorim sẽ gần như không còn ở Old Trafford.