MU - Burnley: 3 điểm đầu tiên

Dù bị đánh giá thấp hơn MU, nhưng trên thực thế Burnley lại đang có phong độ tốt hơn, tân binh Premier League vừa có chiến thắng Derby County ở vòng 2 League Cup, trước đó là chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh. Với 3 điểm có được sau 2 trận, Burnley tạm thời đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, xếp trên cả MU.

Làn sóng đòi sa thải HLV Amorim đang lên cao trào, BLĐ MU cũng đang có nhiều động thái tìm kiếm chiến lược gia mới nhằm thay thế HLV Amorim. Ở vòng 3 Premier League, MU sẽ tiếp đón Burnley trên sân nhà Old Trafford, đây là cơ hội không thể tốt hơn để MU giành 3 điểm và níu kéo chiếc ghế của HLV trưởng.

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ thì MU áp đảo hoàn toàn, hai đội từng gặp nhau tổng cộng 91 lần ở mọi mặt trận, trong đó MU thắng 42, hòa 19 và thua 32. Kể từ năm 1962, Burnley chỉ 1 lần giành chiến thắng tại Old Trafford (vào tháng 1 năm 2020), còn lại hầu hết các trận MU thắng áp đảo hoặc hòa.

Burnley đang có khởi đầu mùa giải khá ấn tượng khi giành được 3 điểm đầu tiên. Ảnh: EPA

Lịch sử đang ủng hộ MU, chỉ cần Quỷ đỏ tận dụng thành công và biết quý trọng các cơ hội ghi bàn thì 3 điểm đầu tiên tại Premier League sẽ phần nào kéo MU ra khỏi vũng bùn hiện tại.

Thông tin lực lượng, HLV Amorim có trong tay đội hình mạnh nhất của mình, nhiều khả năng thủ thành Onana sẽ được bắt chính. Bên kia chiến tuyến, HLV Scott Parker cũng có trong tay đội hình mạnh nhất. Trận đấu giữa MU và Burnley sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 30/8.