MU - Brighton: Chiến thắng thứ ba liên tiếp

MU đang trải qua những ngày tháng thăng hoa trong hai tuần vừa qua, khi Quỷ đỏ giành hai chiến thắng liên tiếp: khởi đầu với trận thắng 2-0 trước Sunderland, tiếp theo là ba điểm kịch tính ngay trên sân Anfield của Liverpool với tỷ số 2-1 ở những phút cuối vòng 8 cuối tuần trước. Bây giờ, MU đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Premier League.

Giành 6 điểm ở hai vòng đấu gần nhất, MU leo lên nửa trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 11 tháng kể từ khi HLV Amorim được bổ nhiệm mà Quỷ đỏ có hai chiến thắng liên tiếp. Vẫn còn quá sớm để nói MU trở lại quỹ đạo chiến thắng, nhưng nhìn vào tình hình thực tế, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn phía trước.