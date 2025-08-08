Manchester United được yêu cầu thực hiện động thái chiêu mộ thủ môn Nick Pope của Newcastle khi khả năng Andre Onana kịp bình phục để bắt đầu mùa giải mới bị nghi ngờ. Thủ môn số 1 của Manchester United đã phải ngồi ngoài trong mọi trận đấu trước mùa giải sau chấn thương gân kheo gặp phải trong buổi tập tháng trước.

Andre Onana vẫn lạc quan về việc sẵn sàng cho chiến dịch Ngoại hạng Anh mới, mặc dù thủ môn 29 tuổi người Cameroon vẫn có thể bị loại. Ngay cả khi được xác nhận đủ thể lực, màn trình diễn của Onana với hàng loạt sai lầm tai hại ở mùa giải trước khiến anh bị nghi ngờ. Và MU bất ngờ được yêu cầu chiêu mộ ngôi sao của Newcastle để thay cho Onana.

Theo đó, cựu thủ môn của MU và Wrexham, Ben Foster, hiện đang thúc giục đội bóng cũ theo đuổi Pope, khẳng định họ đang "khát" thủ môn tài năng mới. Ngôi sao người Anh đã 10 lần khoác áo đội tuyển Anh chuyển đến Newcastle từ Burnley với giá 10 triệu bảng vào năm 2022. Pope đang đối mặt với sự cạnh tranh sau khi "Chích chòe" chiêu mộ thủ môn Aaron Ramsdale theo dạng cho mượn từ Southampton vào tuần trước.