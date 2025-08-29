MU ấn định thời gian ra quyết định về việc sa thải Amorim

Mặc dù còn ngần ngại sa thải Amorim sau chưa đầy một năm bổ nhiệm ông, nhưng ban lãnh đạo MU muốn thấy Amorim phải cải thiện kết quả của đội bóng ngay lập tức. Giám đốc điều hành MU, Omar Berrada là người đã thúc đẩy việc bổ nhiệm Amorim. Berrada đã từ chối đề xuất bổ nhiệm HLV Thomas Frank, Gareth Southgate hoặc Marco Silva từ giám đốc thể thao Dan Ashworth. Kết quả là Ashworth phải rời MU chỉ sau 5 tháng làm việc tại đây.

Bây giờ, danh tiếng của Berrada phụ thuộc vào việc Amorim có thành công tại MU hay không. Đó là lý do tại sao Berrada sẵn sàng trao cho Amorim mọi cơ hội để xoay chuyển tình thế. Với việc MU không được tham dự cúp châu Âu, bị loại khỏi League Cup và vô địch Premier League là điều gần như không tưởng, FA Cup là cơ hội duy nhất để Amorim giành danh hiệu mùa này.

MU cũng đang bận rộn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ đỏ" đang tìm kiếm một thủ môn để thay thế cho bộ đôi Andre Onana và Altay Bayindir, với mục tiêu hàng đầu là Senne Lammens, cầu thủ được định giá 17 triệu bảng Anh của Royal Antwerp.

Ngoài ra, Amorim đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa sau ngày 1-9. MU cũng cố gắng thanh lý Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia, khi cả bốn cầu thủ này vẫn tập luyện xa đội một.

Một thỏa thuận chính thức để Antony ở lại Real Betis được cho là sắp hoàn tất, trong khi Garnacho tiến gần đến việc gia nhập Chelsea với mức giá 40 triệu bảng Anh. Các nguồn tin từ MU cho biết, họ không có kế hoạch loại bỏ Amorim ngay từ đầu mùa giải, nhưng trong bóng đá thì không thể biết trước điều gì.