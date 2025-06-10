Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia

Chiều 6/10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Phó Đức Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia, cùng hệ thống công ty, văn phòng được tổ chức tinh vi, quy mô gần 600 người.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) là người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.