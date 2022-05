Mr. Bean tuổi 72 giàu có, hạnh sống bên tình trẻ kém 30 tuổi

Mr. Bean- tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ

Rowan Atkinson sinh năm năm 1955 là diễn viên người Anh. Ông nổi tiếng nhất với tác phẩm của mình trong chương trình hài kịch châm biếm Not The Nine O'Clock News, cũng như các bộ phim sitcom Blackadder, Mr. Bean, và The Thin Blue Line. Ông đã được tờ The Observer đưa vào top 50 diễn viên hài hước nhất của các bộ phim hài ở Anh và nằm trong số 50 diễn viên hài hàng đầu trong một cuộc thăm dò ý kiến năm 2005.

Có bằng Thạc sĩ Kỹ sư Điện tại trường trực thuộc Đại học Oxford

Rowan Atkinson tên thật là Rowan Sebastian Atkinson, sinh tại hạt Durham. Cha ông là Eric Atkinson, làm nghề nông, đồng thời là giám đốc một công ty.

Mr. Bean (Rowan Atkinson) ngoài đời

Atkinson đã học tại trường hợp xướng Durham và sau đó tại trường phổ thông St Bees. Nhận được điểm cao nhất về khoa học, Rowan đã giành được một suất học tại Đại học Newcastle, nơi ông đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện. Ông tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ kỹ thuật điện tại trường The Queen trực thuộc Đại học Oxford, một ngôi trường danh giá của Anh.

Người đàn ông khiến cả thế giới bật cười