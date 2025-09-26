Mourinho lên tiếng về mức lương khủng ở Benfica

Jose Mourinho đã bác bỏ thông tin cho rằng ông kiếm được 15 triệu bảng Anh mỗi năm tại Benfica, khẳng định rằng ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu... "ở nhà". Mourinho, 62 tuổi, đã được công bố là HLV mới của Benfica vào tuần trước khi ông ký hợp đồng hai năm tại CLB nơi ông bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 2000.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở thành người tự do kể từ khi bị Fenerbahce sa thải vào tháng trước sau khi đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ này không đủ điều kiện tham dự Champions League, trước khi ông quyết định tiếp quản vị trí của HLV Bruno Lage tại CLB có trụ sở ở Lisbon.

Có thông tin lan truyền ở Bồ Đào Nha rằng Mourinho sẽ kiếm được gần 30 triệu bảng trong hai mùa giải mà ông dẫn dắt Benfica. Có nguồn tin cho rằng Mourinho sẽ kiếm được 14 triệu bảng Anh trong mùa giải đầu tiên, và thêm 15,7 triệu bảng nữa trong mùa giải thứ hai.