Ngày 29-8, truyền thông quốc tế đồng loạt thông tin cách đây ít phút, HLV Jose Mourinho bị Fenerbahce sa thải chỉ sau 6 trận đấu dẫn dắt CLB của Thổ Nhĩ Kỳ này ở mùa giải mới. Việc Fenerbahce bị loại khỏi vòng bảng Champions League chính là giọt nước tràn ly khiến Mourinho “mất ghế”.
Một tuyên bố trên tài khoản X của Fenerbahce có nội dung: “Đội bóng đá chuyên nghiệp của chúng tôi đã chia tay Jose Mourinho, người đã đảm nhiệm vai trò HLV trưởng kể từ mùa giải 2024-2025. Chúng tôi cảm ơn Mourinho vì những nỗ lực cống hiến cho đội bóng của chúng tôi cho đến nay và chúc ông ấy thành công trong sự nghiệp tương lai”.
Jose Mourinho, 62 tuổi, được bổ nhiệm làm HLV trưởng tại Fenerbahce vào tháng 5 năm 2024, với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, thất bại 0-1 của Fenerbahce tại Estadio da Luz đã khiến nhiệm kỳ của Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.
Theo hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ Spor Arena, mối quan hệ của Mourinho với ban lãnh đạo Fenerbahce đã trở nên căng thẳng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi cựu HLV của Manchester United Mourinho chỉ trích chiến lược của Fenerbahce.
"Nếu Champions League quan trọng với CLB của tôi, thì đã có điều gì đó được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng rồi", Mourinho nói trước trận lượt về play-off với Benfica, "Tôi không nghĩ Fenerbahce có trên thị trường chuyển nhượng”.
Bình luận này của Mourinho được cho là "giọt nước tràn ly" khiến ban quản trị Fenerbahce "nhất trí" quyết định sa thải Mourinho. Trong mùa giải trọn vẹn duy nhất tại Fenerbahce, Mourinho đã không thể mang về bất kỳ danh hiệu nào khi đội bóng chỉ về nhì giải Super Lig, sau đối thủ truyền kiếp Galatasaray. Fenerbahce cũng bị loại ở tứ kết Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và không thể vượt qua vòng 16 đội tại Europa League.
Chủ tịch của Fenerbahce - Ali Koc được cho là đã có cuộc gặp với Mourinho tại London (Anh) vào tháng 6, trong đó họ thảo luận về việc hai bên cắt đứt quan hệ chỉ sau một mùa giải duy nhất. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra là Mourinho sẽ tiếp tục dẫn dắt Fenerbahce sang năm thứ hai.
Vậy nhưng, chỉ mới một tháng sau khi mùa giải mới bắt đầu, sự rạn nứt giữa Mourinho và ban lãnh đạo lại tiếp tục. Mourinho tuyên bố rằng " Fenerbahce đã không thực hiện những vụ chuyển nhượng cần thiết để tôi thành công ở CLB". Các giám đốc Fenerbahce được cho là đã rất bối rối, cho rằng Mourinho đang "bóp méo sự thật".
Ban lãnh đạo Fenerbahce đã nói: "Chúng tôi đã nhiều lần hỏi Jose Mourinho muốn những cầu thủ nào, ở vị trí nào. Ông ấy chưa nêu tên bất kỳ cầu thủ nào khác ngoài Milan Skriniar. Nếu những thương vụ chuyển nhượng cần thiết không được thực hiện, thì không phải do chúng tôi, mà là chính Mourinho”.
Fenerbahce đã đưa về những cầu thủ như Nelson Semedo và cựu ngôi sao của Aston Villa John Duran vào mùa hè này, nhưng 2 vụ chuyển nhượng trên vẫn chưa đủ để làm Mourinho hài lòng. Công việc HLV thứ 11 của Mourinho đã kết thúc và ông rời Fenerbahce ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Super Lig với bốn điểm sau hai trận đấu.
Tin tức Mourinho bị Fenerbahce sa thải xuất hiện chỉ chưa đầy một ngày sau khi cựu HLV của MU, Ole Gunnar Solskjaer, bị Besiktas sa thải vì CLB bị loại khỏi cúp châu Âu ở vòng play-off Conference League. Solskjaer, 52 tuổi, dẫn dắt Besiktas được bảy tháng sau khi được bổ nhiệm vào tháng 1.