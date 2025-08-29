Ngày 29-8, truyền thông quốc tế đồng loạt thông tin cách đây ít phút, HLV Jose Mourinho bị Fenerbahce sa thải chỉ sau 6 trận đấu dẫn dắt CLB của Thổ Nhĩ Kỳ này ở mùa giải mới. Việc Fenerbahce bị loại khỏi vòng bảng Champions League chính là giọt nước tràn ly khiến Mourinho “mất ghế”.

Một tuyên bố trên tài khoản X của Fenerbahce có nội dung: “Đội bóng đá chuyên nghiệp của chúng tôi đã chia tay Jose Mourinho, người đã đảm nhiệm vai trò HLV trưởng kể từ mùa giải 2024-2025. Chúng tôi cảm ơn Mourinho vì những nỗ lực cống hiến cho đội bóng của chúng tôi cho đến nay và chúc ông ấy thành công trong sự nghiệp tương lai”.

Jose Mourinho, 62 tuổi, được bổ nhiệm làm HLV trưởng tại Fenerbahce vào tháng 5 năm 2024, với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, thất bại 0-1 của Fenerbahce tại Estadio da Luz đã khiến nhiệm kỳ của Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.