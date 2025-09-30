Một xã ở Thanh Hóa có hơn 3.000 ngôi nhà chìm trong biển nước

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đê nước lũ tràn vào khu dân cư gây ngập lụt ở nhiều xã trên địa bàn.

Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa chìm trong biển nước sáng 30-9

Tính đến trưa ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 4.000 nhà dân bị ngập sâu từ 1-2 m; hơn 1.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng do gió bão, sạt lở đất. Bão số 10 cũng đã làm 2 người chết, 3 người mất tích, và 6 người bị thương.

Đặc biệt, tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn cộng với việc xả lũ hồ Yên Mỹ, hồ Sông Mực khiến nước sông Yên, sông Thị Long dâng cao đã gây ngập sâu trên diện rộng.

Xã Nông Cống được thành lập trên cơ sở nhập các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống.