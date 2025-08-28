Một vòng triển lãm thành tựu đất nước 80 năm: Hành trình phát triển đầy nỗ lực và tự hào

Các thương hiệu tham gia vào triển lãm thành tựu đất nước 80 năm với nhiều điểm nhấn cho hành trình phát triển đầy nỗ lực và tự hào trên dải non sông hình chữ S - tổ quốc Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm: Hành trình phát triển đầy nỗ lực và tự hào Mô hình thành phố thông minh Hà Nội được mang đến triển lãm. Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 do Viettel giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Thọ Trần.

Bên cạnh các vũ khí – khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hoá đô thị và trợ lý ảo.

Khí tài hiện đại do Việt Nam làm chủ công nghệ được trình làng tại triển lãm. Các giải pháp của FPT góp mặt triển lãm với sứ mệnh phụng sự đất nước, doanh nghiệp, người dân từ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các giải pháp AI trong hoạt động quản trị, vận hành và giám sát của tổ chức, tỉnh thành, doanh nghiệp; AI trong y tế, giáo dục…

Khách tham quan trải nghiệm gian hàng FPT tại triển lãm. Không gian triển lãm của VNG được bố trí theo 3 khu vực “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, phản ánh sự trưởng thành của một doanh nghiệp công nghệ song hành cùng sự phát triển của đất nước Với những thành tựu đạt được, VNG đã vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á” do tạp chí Fortune bình chọn; giành giải thưởng “Doanh nghiệp AI của năm” do Globee Awards trao tặng; và được cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - Great Place to Work vinh danh “Nơi làm việc tuyệt vời” 3 năm liên tiếp. Mới đây nhất, VNG cũng năm thứ hai liên tiếp vào danh sách Top 100 doanh nghiệp tư nhân đóng góp nhiều nhất cho Ngân sách Nhà nước (Private 100). Tổng công ty Viễn thông MobiFone với gian hàng công nghệ tiên phong, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái số hiện đại. Tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái số từ 5G siêu tốc, các giải pháp nhà thông minh SmartHome, dịch vụ bảo mật dữ liệu MobiSafe cùng nhiều tiện ích số trong học tập, giải trí và tài chính VinFast trưng bày mẫu xe mới nhất - Lạc Hồng 900 LX tại triển lãm thành tựu quốc gia, là mẫu xe được chọn để phục vụ các nguyên thủ quốc tế ở đại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). VinFast hiện là thương hiệu xe điện duy nhất của Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngoài Việt Nam, VinFast đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất xe điện tại Ấn Độ, dự kiến cuối năm nay nhà máy tại Indonesia sẽ đi vào hoạt động. Gian triển lãm ngành Ngân hàng mang đến những trải nghiệm đặc sắc, từ chiếc cầu vồng ngân hàng ánh sáng đến tấm bản đồ Việt Nam ghép bằng tiền thật. Ảnh: Người Lao Động. Toàn cảnh triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 05/9/2025. Ảnh: Hà Nội Mới.