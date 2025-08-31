Một tuần vàng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng, dự báo giá vàng sắp tới thế nào?

Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến phiên chiều, giá vàng SJC tăng tiếp 200.000 đồng/lượng, đẩy giá bán lên cao kỷ lục 127,1 triệu đồng/lượng.

Phiên ngày 26/8, giá vàng trong nước tăng "bốc đầu" 500.000-600.000 đồng mỗi lượng, đưa vàng SJC lên sát mốc 128 triệu đồng. Các phiên sau đó, giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Ngày 28/8, giá vàng miếng SJC tăng lên 128,2 triệu đồng.

Ngày 29/8, giá vàng miếng SJC tăng dồn dập vượt 129 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn vượt 123 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/8, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).