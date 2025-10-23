Một tuần sau vụ người phụ nữ Việt Nam bị sát hại dã man tại Nhật: Cảnh sát vẫn chưa lần ra dấu vết hung thủ, cả khu phố sống trong bất an

Ngày 22/10, tròn một tuần kể từ khi xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ người Việt thiệt mạng tại quận Nishi, thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

Dù đã thành lập ban chuyên án và tiến hành điều tra quy mô lớn, cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi phạm.

Người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra vụ án đang trải qua những ngày đầy lo lắng. Một phụ huynh sống gần hiện trường chia sẻ: “Tôi dặn con không ra ngoài khi trời tối. Cảm giác chỉ còn lại sợ hãi và bất an.” Một nhân viên làm việc gần đó cũng nói: “Cả khu phố đều lo lắng. Chúng tôi chỉ mong sớm được yên tâm trở lại.”

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 15/10 tại một căn hộ trong khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi. Nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Nga (32 tuổi), quốc tịch Việt Nam. Chị được chồng - cũng là người Việt - phát hiện nằm gục trên sàn bếp, đầu chảy nhiều máu. Anh lập tức đến trình báo tại đồn cảnh sát gần đó, qua đó vụ án được phát hiện.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, chị Nga tử vong do sốc mất máu, nguyên nhân từ gãy xương sọ và nhiều vết thương do bị đánh mạnh vào đầu. Cảnh sát nhận định hung thủ có chủ đích sát hại, ra tay với mức độ bạo lực cao.

Căn hộ nơi xảy ra vụ án có kết cấu kiểu “2DK” - gồm hai phòng kiểu Nhật và một khu bếp - phòng ăn. Theo điều tra viên, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực bếp, và nhiều vết máu xuất hiện khắp căn phòng, từ cửa ra vào cho đến sàn nhà.

Một số cư dân quanh đó cho biết, vài tháng gần đây, họ từng thấy chị Nga liên quan đến một vụ cãi vã hoặc xô xát nào đó, song chưa rõ chi tiết.

Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Hiroshima đã thành lập ban chuyên án với 70 điều tra viên, khẩn trương truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên đến nay, nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ, khiến bầu không khí bất an bao trùm khu dân cư yên bình trước đây.

Hiện cảnh sát Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, động cơ gây án và truy tìm tung tích hung thủ.

