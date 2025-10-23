Một tuần sau vụ người phụ nữ Việt Nam bị sát hại dã man tại Nhật: Cảnh sát vẫn chưa lần ra dấu vết hung thủ, cả khu phố sống trong bất an

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 15/10 tại một căn hộ trong khu chung cư ở phường Nakahiro, quận Nishi. Nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Nga (32 tuổi), quốc tịch Việt Nam. Chị được chồng - cũng là người Việt - phát hiện nằm gục trên sàn bếp, đầu chảy nhiều máu. Anh lập tức đến trình báo tại đồn cảnh sát gần đó, qua đó vụ án được phát hiện.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, chị Nga tử vong do sốc mất máu, nguyên nhân từ gãy xương sọ và nhiều vết thương do bị đánh mạnh vào đầu. Cảnh sát nhận định hung thủ có chủ đích sát hại, ra tay với mức độ bạo lực cao.

Căn hộ nơi xảy ra vụ án có kết cấu kiểu “2DK” - gồm hai phòng kiểu Nhật và một khu bếp - phòng ăn. Theo điều tra viên, thi thể nạn nhân được tìm thấy gần khu vực bếp, và nhiều vết máu xuất hiện khắp căn phòng, từ cửa ra vào cho đến sàn nhà.