Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh 2/9

Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây đã quyết định dành 1.200 chỗ ở miễn phí tại ký túc xá cho người dân từ các tỉnh xa về Thủ đô tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thời gian lưu trú kéo dài từ ngày 30/8 đến hết 3/9/2025..

Theo kế hoạch, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ triển khai 1.200 chỗ ở miễn phí tại Nhà B9 (500 chỗ) và B10 (700 chỗ) thuộc ký túc xá của trường. Các phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt thông gió, chăn chiếu sạch sẽ, nhà vệ sinh khép kín. Công tác chuẩn bị khẩn trương nhằm mang đến điều kiện sinh hoạt tốt nhất, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người dân.