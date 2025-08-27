Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh 2/9

Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây đã quyết định dành 1.200 chỗ ở miễn phí tại ký túc xá cho người dân từ các tỉnh xa về Thủ đô tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thời gian lưu trú kéo dài từ ngày 30/8 đến hết 3/9/2025..
Theo kế hoạch, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ triển khai 1.200 chỗ ở miễn phí tại Nhà B9 (500 chỗ) và B10 (700 chỗ) thuộc ký túc xá của trường. Các phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt thông gió, chăn chiếu sạch sẽ, nhà vệ sinh khép kín. Công tác chuẩn bị khẩn trương nhằm mang đến điều kiện sinh hoạt tốt nhất, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người dân.
Với vị trí ngay trung tâm Hà Nội, ký túc xá của Đại học Bách khoa Hà Nội thuận tiện di chuyển đến khu vực Quảng trường Ba Đình, giúp người dân dễ dàng tham dự lễ diễu binh và diễu hành. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, bảo vệ và nhân viên vệ sinh của nhà trường được phân công làm việc xuyên suốt, đảm bảo công tác phục vụ, quản lý và an ninh trật tự diễn ra thuận lợi. Các khâu như kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn nhận phòng, phát thẻ ra vào cũng được thực hiện chặt chẽ, biến ký túc xá trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho bà con.
Hoạt động hỗ trợ chỗ ở miễn phí không chỉ giúp giảm bớt chi phí lưu trú, mà còn ưu tiên gia đình khó khăn, người dân ở xa, gia đình chính sách và có công với cách mạng. Người dân có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến từ ngày 27/8 đến 30/8/2025.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần phục vụ tận tâm, Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục hàng đầu mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc, đồng hành cùng cộng đồng trong những sự kiện trọng đại của đất nước.