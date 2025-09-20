Một tỉnh phát động khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn giữa L và N

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự rèn luyện; tạo môi trường giao tiếp chuẩn mực ngôn ngữ tiếng Việt trong nhà trường và cộng đồng.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phát động phong trào từ năm học 2025-2026, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Việc phát động sẽ được tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, triển khai từ tháng 9/2025 và hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Sau khi phát động, các trường chủ động triển khai các hoạt động thực hiện phong trào bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả và không ảnh hưởng đến giờ học chính khóa.