Một thời máy chơi điện tử cầm tay

Chúng tôi bước qua thời niên thiếu đã lâu, quãng thời gian đủ cho mọi ký ức lùi vào dĩ vãng. Hôm nay, mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa tìm lại được chiếc máy chơi điện tử cầm tay, vội chụp đưa lên nhóm Zalo gia đình. Tự dưng bao kỷ niệm chợt ùa về.

Chiếc máy chơi điện tử cầm tay là món quà đặc biệt tôi được cậu bạn thân tặng nhân dịp sinh nhật 10 tuổi. Ngày đó, đứa nhỏ nào đi đâu mà trên tay có chiếc máy này là cả niềm vui và hãnh diện bởi nhà phải có điều kiện lắm mới mua được. Nhận được món quà giá trị ấy, tôi để máy bên cạnh không rời, ngay cả khi say giấc tôi cũng giữ khư khư.

Trẻ con ngày nay cũng thích thú khi chơi máy điện tử cầm tay

Máy chơi điện tử cầm tay là món đồ chơi gắn mác hàng hiệu, thời thượng hồi ấy cũng do thế hệ chúng tôi chẳng có nhiều thiết bị giải trí so với bây giờ: về nhà chỉ có nghe nhạc trên chiếc radio cũ kỹ. Trưa hè thì túm tụm với tụi bạn chơi các trò chơi dân gian. Tối về nhà cặm cụi học bài. Máy chơi điện tử cầm tay xuất hiện làm cho thời gian giải trí của chúng tôi thêm thú vị.

Muốn chơi giỏi trò này cần nhanh tay lẹ mắt và tư duy nhạy bén, nhất là những vòng cuối, hình chạy nhanh và khó hơn. Xếp hình phải có chiến thuật riêng để đạt được nhiều điểm nhất. Chúng tôi chơi không biết chán, chỉ sợ khi đang vào trận kịch tính lại hết pin giữa chừng.

Một ván có thể kéo dài khoảng nửa tiếng. Một đứa chơi, những đứa còn lại ngồi xung quanh dán mắt nhìn, xem thử mức điểm của bạn có vượt qua mình hay không. Đôi khi, phần thưởng cho người giành chiến thắng chỉ là bịch bánh, cục kẹo hay xịn hơn là chầu chè được cả đám khao.

Ngày đó, con cái muốn chơi phải xin phép để cha mẹ đưa cho chơi, chơi xong trả lại để cất máy vào tủ. Khi cả đám ngồi chơi, cha mẹ có thể quan sát con mình ngay trong tầm mắt.

Những chiếc máy chơi điện tử cầm tay vẫn còn đó. Thỉnh thoảng, các cháu tôi về nhà mượn chơi để thỏa trí tò mò, cũng như trải nghiệm một thú vui của thế hệ trước. Nhìn tụi nhỏ ngồi chơi, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh chính mình cùng đám bạn ngày ấy để rồi tự hỏi liệu những người bạn năm xưa có còn nhớ hay quên.

Đức Bảo