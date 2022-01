Một thời không quên qua bộ sưu tập hơn 500 phiếu đi chợ

Cụ thể, khi đủ bộ sưu tập phiếu đi chợ ở các quận, huyện thuộc TP.HCM, nhưng sót huyện Cần Giờ. Anh Hiệp phải xuống tận nơi tìm, hỏi nhiều người nhưng không ai còn giữ. Nhà sưu tập này hỏi từ sáng đến tối tại quán ăn, khách sạn, quán cà phê đều không có. May mắn, đến lúc về, anh Hiệp vô tình hỏi một người phụ nữ bán kem trên đường thì bà còn lưu giữ. Anh cũng phải chờ đến khi thùng kem được bán hết mới có thể về tận nhà xin phiếu đi chợ.

Một tờ phiếu đi chợ khác cũng rất đặc biệt, đó là phiếu đi chợ ở phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc, An Giang). Khi mới phát hành thì phiếu này đã bị chính quyền thu hồi lại ngay. Lý do, trong văn bản in phiếu ghi “mỗi nóc gia được phát 06 thẻ/18 ngày”. Chữ “nóc gia” chỉ hộ gia đình ở Nam bộ ngày xưa, không còn phù hợp nên phiếu đi chợ bị thu hồi.

“Trong quá trình thu thập, tôi không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào mà chỉ mất công khi xin nhượng lại. Có người biết tôi sưu tập thì gửi tặng. Từ Hà Nội, từ miền Tây hay những người bạn ở miền Trung, Tây Nguyên gửi về”, chủ nhân bộ sưu tập nói.

Thẻ vào chợ Cồn và chợ Đống Đa ở TP. Đà Nẵng (ảnh: Trần Chung)

Anh Huỳnh Minh Hiệp - chủ nhân bộ sưu tập hơn 500 phiếu đi chợ (ảnh: Trần Chung)

Ký ức lịch sử