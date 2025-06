Một thợ xây nguy kịch vì sốc nhiệt dưới nắng 42 độ C

Bệnh nhân làm một thợ xây, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vào khoảng 15-16 giờ sau nhiều giờ lao động liên tục dưới trời nắng. Người bệnh trở nên thẫn thờ, không giao tiếp, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường như co giật, rối loạn ý thức và mất kiểm soát hành vi. Khi được người nhà đưa đến cơ sở y tế, bệnh nhân đã trong tình trạng co cứng toàn thân, cắn vào lưỡi gây chảy máu khoang miệng và sốt cao đến 42 độ C.

Ngày 5.6, ThS.BS Trương Tư Thế Bảo - bác sĩ trực tiếp điều trị - cho hay, bệnh nhân nhập viện với các dấu hiệu điển hình của tình trạng sốc nhiệt nghiêm trọng, bao gồm: tăng thân nhiệt quá mức, rối loạn thần kinh trung ương như co giật, lơ mơ, hôn mê; kèm theo rối loạn điện giải và tổn thương gan, thận cấp tính. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu và xơ gan, yếu tố này khiến anh dễ bị say nắng, say nóng, đồng thời làm tình trạng khi mắc say nắng trở nên nghiêm trọng và phục hồi chậm hơn bình thường.

“Các xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, dấu hiệu rõ rệt của tổn thương gan, nhiều khả năng do tác động đồng thời của rượu và sốc nhiệt,” bác sĩ Bảo cho biết.